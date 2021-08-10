洪灾重创家园 梅克尔接班人吁中央地方斥资9800亿重建

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（法新社柏林9日电） 目前在德国大选民调领先、被视为梅克尔接班人的保守派候选人拉谢特（Armin Laschet）今天呼吁政府和各邦拿出300亿欧元（约新台币9800亿元），来重建洪水重创后的家园。

北莱因-西发利亚邦（Rhine-Westphalia）是这次受灾最严重的邦之一，身为该邦首长的拉谢特在地区立法机构的特别会议上表示，受灾户可以仰靠「团结」。

他说：「根据初步估计，北莱因-西发利亚邦的总损失将达130亿欧元」，邻近的莱因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）损失「也不相上下、甚至可能更高」。

拉谢特表示，德国16邦领导人与联邦政府正努力为受灾地区制定救济方案。

他说：「所有邦都表明，他们已准备投入200亿至300亿欧元。」

根据媒体今天报导高阶政府官员明天开会的结论草案，这些支出将由联邦政府和各邦平均分配。

德国西部在7月中旬受到严重洪水侵袭，造成至少190人丧生，民宅、商店与重要基础设施皆遭毁损。

德国将于9月26日举行大选，尽管拉谢特挨轰救灾不力，其领导的基督教民主党（CDU）民调依然领先。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP