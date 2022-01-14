派对门使强生被围剿 处境腹背受敌

（法新社伦敦13日电） 英国媒体曝光防疫封城期间，首相强生的私人秘书号召在官邸开趴饮酒作乐，引发众怒要他下台，在野工党抨击他应知所进退，自家保守党议员呼吁他别恋栈，强生处境腹背受敌。

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法新社报导，强生就开趴丑闻公开道歉后，多数内阁阁员表态相挺，不过颇被看好可望继任首相的人选，像是强势的财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）态度则不冷不热。

苏纳克说，强生道歉值得肯定，并吁请各方「静待」针对一系列开趴指控的调查结果出炉。这位综理英国财政的要员缺席12日下议院的议程，当天强生就派对丑闻在下议院发表谈话并公开致歉。

外相特拉斯（Liz Truss）则是另个被看好有机会继任首相大位的人选，她在过了数小时后才表态力挺，但随后又说她「百分百」支持首相。

不过，强生的道歉及坦承参加派对并没有平息保守党内部反弹声浪，至少4名党内的资深后座议员与苏格兰保守党党魁罗斯（Douglas Ross）呼吁他别恋栈。

英国在野党工党党魁施凯尔（Keir Starmer）则在12日首度响应其他在野领袖的号召，要求强生知所进退。

据民调显示，自从上月爆发「派对门」以来，强生的支持度重挫。

「泰晤士报」报导，「舆观」（YouGov）民调显示，工党的支持度领先保守党10个百分点，创2013年以来最大差距，并说60%民众认为强生该下台。

不过目前为止，强生的命运似乎掌握在英国政府高层官员格雷（Sue Gray）手中。她受命调查2020年5月的官邸派对与同年在官邸举办的其他聚会。

伦敦都会区警察局则不排除就2020年5月的官邸派对展开刑事调查，当时英国全面禁止户外社交活动。（译者：曹宇帆/核稿：戴雅真）

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