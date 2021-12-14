浙江疫情严峻 冲击多个产业供应链

（法新社北京14日电） 中国经济重要省分浙江省疫情严峻，导致部分区域商家关门，数以万计的人面临隔离或其他限制措施。分析师说，多个产业供应链将受冲击，且制造业可能拖到农历春节假期后才复工。

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中国13日共新增76例COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例，本土病例占51例，其中浙江省就有44例，又以通报38例的绍兴市最为严重。

官员曾表示，浙江省已有逾7万人接受某些形式隔离，超过46万5000人面临其他限制，可能包含健康监测、禁止使用公共运输工具或离开住家所在区域等。

浙江省主要港口宁波与邻近的绍兴市一些区域近几天表示，将暂停若干商业活动。

作为大型石化基地的宁波市镇海区说，除与病毒管控有关或是对公众至关重要的企业，其他所有企业都将关闭，石化生产业者将须减产。

绍兴市一个区域9日已下令暂停商业活动。

浙江省省会暨最大都市杭州也有数家上市企业发出已暂停生产的声明。

航班追踪服务「飞常准」（VariFlight）今天的资料显示，数百架次从杭州起飞的班机遭到取消。

一名国家卫生官员指出，宁波、绍兴、杭州3市的疫情发展相对迅速。

浙江省为中国贡献大约6%的国内生产毛额（GDP），该省许多商品都是提供出口。去年浙江省经济产出约合6.46兆人民币，宁波、绍兴、杭州3市就占了其中逾50%。

澳盛银行研究中心（ANZ Research）资深中国策略师邢兆鹏告诉法新社：「浙江工厂关闭将冲击多个产业的供应链，特别是纤维和纺织业。」

他预期现况可能得耗费长达40天来平息，制造业者可能要到2月农历春节假期过后才会复工。

邢兆鹏说，冲击力道会跟9月、10月实施限电的情况类似。

© 2021 AFP