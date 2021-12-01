海冰消退海豹减少 科学家拍到罕见北极熊�Y捕驯鹿画面

（法新社奥斯陆1日电） 波兰研究人员首度捕捉到北极熊狼吞虎咽吃驯鹿的惊人画面，他们拍到一头北极熊追逐一只驯鹿到冰冷的海水中，再把它拖到岸边，好好大快朵颐一番。

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随着海冰融化，北极圈之王北极熊的饮食习惯也可能改变。在夏季，海冰会消退，而北极熊的主要食物海豹也会减少。

这起事件2020年8月21日发生在挪威斯瓦巴群岛（Svalbard archipelago）。附近波兰科学站的研究团队看着这一切发生，首度用摄影机捕捉到北极熊猎捕驯鹿的画面。

影片显示一头年轻的母北极熊追着一只公驯鹿跑，追到冰冷的海水中，抓住驯鹿让它溺毙，之后再把驯鹿拖到岸边，痛快地大吃一顿。

北极熊吃驯鹿的场景实在是很不常见，因此波兰格但斯克大学（University of Gdansk）生物学家库拉谢维奇（Izabela Kulaszewicz）与另两名研究人员一起写了研究报告，发布于「极地生物学」（Polar Biology）科学期刊上。

他们在报告中提到，包含这起事件在内，他们接二连三观察到一些现象，显示北极熊愈来愈常捕食陆生动物，以弥补只能捕获有限海豹的不足。

在距北极1000多公里的斯瓦巴群岛，竖立了小心北极熊出没的警告标志，当地约有300头北极熊栖息，驯鹿则约有2万只。

研究报告执笔人说，有迹象显示，最近数十年来，北极熊猎捕驯鹿的频率增加。

他们说，这个现象受两个因素影响，一是海冰消退导致北极熊困在陆地的时间变长，二是自1925年发布禁捕令以来，斯瓦巴的驯鹿数量稳定增加。

因此，他们认为，对这种毛茸茸的白色野兽而言，捕食驯鹿既有必要也是种机会。

然而，也有专家提醒不要过度解读。加拿大亚伯达大学（University of Alberta）教授德洛契尔（Andrew Derocher）说：「如果1950与1960年代就有北极熊捕食驯鹿事件发生，那么这种画面很难被看见，因为当时斯瓦巴群岛杳无人烟，也没有什么北极熊跟驯鹿。」

他又说：「现在，现代媒体蓬勃发展，人人一台相机，天天上社群媒体，因此『新闻』很快就传播开来。」

© 2021 AFP