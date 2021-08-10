海地任命法官 领导总统遇刺案调查工作

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（法新社太子港9日电） 经过数周努力后，海地一名资深法官9日宣布任命另名法官，领导总统暗杀案的调查工作。

太子港一审法院院长圣维尔（Bernard Saint-Vil）表示，尚拉特（Mathieu Chanlatte）法官被选中出任这项工作。

海地全国法官协会（National Association of Haitian Magistrates）主席莫翰（Jean Wilner Morin ）认为，尚拉特「不会被（这项任务）吓到」。

莫翰说：「这项调查需要时间，我们也希望当局将所有必要资源交给尚拉特法官，并确保他的安全。」

海地人权组织「全国人权捍卫网络」（RNDDH）执行长艾斯帕兰斯（Pierre Esperance）则称，希望尚拉特侦办此案时「以法律为依归，不会流于政治迫害」。

司法和公共安全部长文森（Rockefeller Vincent）强调，他的部门将采取一切必要措施，保证法官和法庭证据安全无虞。

7月7日，一群刺客在夜色掩护下闯入海地总统摩依士（Jovenel Moise）的私人住宅，肆无忌惮攻击元首。如今一个月过去，这起罪行的真相仍然不明。

警方表示，他们已逮捕44名与此案有关的凶嫌，其中包括12名海地警察、18名据称是突击队员的哥伦比亚人，以及2名海地裔美国人。

© 2021 AFP