海地前参议员涉嫌暗杀总统摩依士 被引渡至美受审

（法新社迈阿密9日电） 海地一名前参议员涉嫌在去年7月暗杀海地总统摩依士，被从牙买加引渡到美国，今天在迈阿密联邦法院法官前首次露面。

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美国联邦检察官办公室表示，现年59岁的约瑟夫（John Joël Joseph）被控在美国境外密谋谋杀或绑架，并在行刺海地总统摩依士（Jovenel Moise）的行动中提供后勤补给。 约瑟夫将是因摩依士案而被带到迈阿密受审的第3人。摩依士是去年7月7日在海地首都太子港（Port-au-Prince）的家中遭杀害。 美国司法体系认为，他们对那起案件有管辖权，因为杀害摩依士的计画中，有部分据信是在佛罗里达州成形。 另两名因该案被美国拘留的犯嫌分别是哥伦比亚退役军人帕拉修斯（Mario Palacios）和海地裔智利商人雅尔（Rodolphe Jaar）。 两人分别从巴拿马、多明尼加引渡，并自今年1月以来，一直被监禁在迈阿密。 上个月，43岁的帕拉修斯否认犯罪，而49岁的雅尔则尚未应法院传讯出庭。 如果这3名被捕的犯嫌被判有罪，最高将面临无期徒刑。 帕拉修斯被控是26名哥伦比亚佣兵之一，据信他们参与了在摩依士太子港家中将他杀害的行动。第一夫人玛婷（Martine Moise）也在那次行动中受到枪伤。 暗杀行动的主使者目前仍是个谜。 这起案件让贫困的海地已经十分严重的危机更为加深。该国治安不良、帮派暴力事件飙升，绑架也十分猖獗。

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