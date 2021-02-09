海地反对派推国家领导人 争夺总统大权

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（法新社太子港8日电） 海地反对派政治人物任命自己的国家领导人，并称总统摩依士任期已满，欲驱赶他下台。

海地昨天爆发酝酿已久的政治危机，官员声称他们阻止了一桩企图谋杀总统和推翻政府的政变。

在权力未受任何监督下，海地总统摩依士（Jovenel Moise）过去一年持续掌权，并称自己会继续担任总统直到2022年2月7日。他对宪法做出的解释不为反对派接受，抗议人士称他的任期已在7日结束。

海地周末发生了一些小型的示威，其中包括一些与警方的冲突。在这个政局不稳、绑架勒赎死灰复燃的国家，首都太子港（Port-au-Prince）大多数居民都选择待在家中。

在一份影像声明中，72岁的法官尚恩-路易斯（Joseph Mecene Jean-Louis）表示，他「接受反对派与公民社会的选择，为（他的）国家担任过渡时期的临时总统。」

在美国承认摩依士政权下，他似乎保有海地这个加勒比海岛国的领袖权。海地长久以来动荡不安，自然灾害更是让极度贫困的情况加剧。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人表示，古特瑞斯正「密切」观察此事，并补充道：「所有利益相关人士能否以和平的方式解决彼此间的差异，是十分重要的。」

这名发言人表示，摩依士「是在2017年2月宣誓就职，任期是5年」，但并未直接对联合国是否认为摩依士任期合法做出评论。

© 2021 AFP