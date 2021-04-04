海地妇女走上街头 谴责帮派暴力政治不稳

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（法新社太子港3日综合外电报导）数以百计的妇女今天在海地首都太子港（Port au Prince）抗议示威，谴责帮派暴力和政治不稳定，并说此一情况将演成新的独裁政权。

在海地国定「妇女运动」日这一天，示威群众走上街头痛斥近几个月来帮派势力高涨，导致太子港与其他省分随机绑架案件激增。

示威人士说，绑架事件受害女性惨遭强暴、性侵，因此要探讨的核心议题不单单只有绑架，而是安全局势的影响，尤其是对女性的影响。

1986年2月独裁总统杜华利（Jean-Claude Duvalier）倒台，同年4月3日有3万名妇女走上街头，要求改善女性参政比例，这一天因此成为海地妇女运动的国定假日。

今天示威活动吸引各年龄层人士共襄盛举，有别于当地政治抗议行动以年轻男性居多的情况。

女权运动者麦格勒瓦（Daniele Magloire）表示，「我们1986年说过，民主不能建立在没有妇女或对她们有害的基础上。」

海地这个美洲最贫穷的国家，已经陷入长达数月的政治危机。

总统摩依士（Jovenel Moise）坚称他的任期2022年2月7日才届满，但另一派人马则称摩依士任期应在今年2月7日就结束。

两方在任期何时届满的歧异，源自于海地2015年大选虽由摩依士胜选，却因舞弊而作废，海地隔年再度举行大选，结果依旧由摩依士当选。而反对党和执政党对于任期到底该从2015年大选还是2016年大选开始，有不同的解读。

另一方面，让海地2020年陷入更深危机的是，海地国会停摆，单靠总统行政命令运行，加深各方对摩依士的不信任。

鉴于国家局势不稳，摩依士已表示，他计划于6月举行宪政公投。

抗议人士艾姆（Gaelle Bien Aime）表示：「他们在谈公投，但我们不需新宪法。这些人在宪法中掺入两三道粉饰措施，把权力集中在行政机关手中，并让一个人在总统任期期间甚至卸任之后都享有完全免责权。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP