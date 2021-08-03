海地帮派暴力频传 无国界医生太子港医院熄灯

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（法新社海地首都太子港2日电） 慈善医疗机构「无国界医生组织」今天在声明中表示，由于帮派暴力问题，它将永久关闭位于海地首都太子港（Port-au-Prince）贫困社区的医院。

这次关闭的医院，2006年以来一直由法语缩写为MSF的慈善机构无国界医生组织经营，医院位于太子港南部的贫民区马帝桑特（Martissant），替海地这个美洲最穷困国家的约30万人提供免费医疗服务。

过去两个月，武装帮派分子间为了获得马帝桑特的控制权不断互斗，让当地灾祸不断。

当暴力事件6月初开始爆发时，当地的派出所遭到帮派分子攻击，警方已经弃守当地。

数千居民已经逃离，银行和公司行号也遭武装团体洗劫。

无国界医生营运的医院6月底遭遇枪击，但无人受伤，该慈善机构似乎也非被刻意锁定攻击。

当时，无国界医生表示，它正在撤离，以确保工作人员安全无虞。

这个非政府组织说：「由于无法保证工作人员及病患的安全，并盼让人们关注到马帝桑特当地让人难以忍受的情况，在当地运作15年后，无国界医生组织只能被迫关闭。」

该组织表示，它没有时间将其标志从建筑物上移除，它也拒绝「为可能发生在那栋先前作为紧急医疗中心建物的任何事负责。」

这个曾获诺贝尔和平奖的慈善团体表示，它仍决心要「帮助海地的一般民众，尤其是那些最穷困的人」，且正在讨论将该医院搬迁到太子港的另一地。

© 2021 AFP