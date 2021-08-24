海地强震后10天 灾民日用所需仍匮乏

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（法新社海地莱凯23日电） 海地南部8月14日发生强震，造成逾2200人丧命，幸存灾民每天日常所需的民生物资，至今仍十分匮乏。

这场大地震重创了海地的基础建设，震垮或毁损约13万间房舍，并使道路中断，让海地这个西半球最贫困国家的数以千计家庭未来充满不确定性。

这场规模7.2的强震，让莱凯成为灾情最严重的地方之一，许多人虽然幸存，但问题才刚开始，因为他们几乎没有食物可吃。

联合国儿童基金会（UNICEF）表示，超过50万名儿童受到地震影响。

海地有关当局表示，这次地震至少造成2207人丧生、1万2268人受伤，并有344人失踪。海地2010年就已遭受一次更严重的地震，当时有数以万计人失去性命。

尽管如此，还是有一些鼓舞人心的发展。22日晚间，民防局表示，已找到24名先前通报失踪的人，包括4名儿童，已用直升机送到坎普-佩林市接受照顾。

淹水和道路毁损阻碍了复原工作，加剧重灾区的紧张局势。过去几天，南部好几个城镇都传出有居民抢劫载有援助物资的卡车，引发对安全问题的担忧。

海地南部半岛大湾省（Grand'Anse）的深山地区，约百名农人住在自己用木杆和床单、沿着公路搭成的简陋帐篷里。地震摧毁了他们的家园、作物，以及用来搜集、储存雨水的混凝土造设备。

© 2021 AFP