海地强震摧毁教堂 台湾建筑公司员工助救出2人

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（法新社海地英人村17日电） 台湾友邦海地最近发生规模7.2强震，摧毁当地「圣母无染原罪教堂」，所幸在一家台湾建设公司员工帮助下，救出困在瓦砾堆下的两个人。

海地历史悠久的「圣母无染原罪教堂」（Immaculate Conception Church）建有钟楼，黄色墙壁与当地蔚蓝热带天空形成鲜明对比，一直是所在地英人村（Les Anglais）的骄傲。

但海地南部14日早上8时29分发生规模7.2强震，导致这座教堂的正面及尖塔在几秒钟内变成一堆瓦砾，至少有17人被倒塌的墙壁和屋顶压死，还有多名信徒埋在其中。

教区神父安德瑞（Wilson Exantus Andre）表示，在一家台湾建筑公司员工紧急提供重型设备帮助下，救出了困在瓦砾堆下的两个人。当时这家公司正好在附近作业。

海地搜救人员昨天使用重型设备及徒手，寻找地震后埋在倒塌建筑物下的幸存者。与此同时，海地也正面临风暴来袭，恐导致更多灾害。

海地民防机构昨天公布初步伤亡总数显示，这场强震迄今造成1419人死亡、6900人受伤。官员指出，这场地震也摧毁逾3万7000栋房舍。

© 2021 AFP