海地总统国丧订23日举行 遗孀已自美返国

广告 继续浏览后续

（法新社太子港17日电） 海地总统摩依士（Jovenel Moise）7日在自宅遇刺身亡，遗孀玛婷（Martine Moise）身受重伤，在美国佛罗里达州接受治疗。海地官员表示，玛婷今天已返抵国门，准备参加23日的国丧仪式。

事发后，47岁的玛婷在佛州迈阿密一间医院，住院10天接受治疗。

负责通讯事务的国务秘书艾克森特斯（Frantz Exantus）在推特（Twitter）写道，临时总理乔塞德（Claude Joseph）在太子港机场迎接玛婷。

社群媒体影片可见现场天色灰蒙、刮着强风，玛婷右手臂吊着吊带，身穿防弹背心，小心翼翼地步下登机梯，与迎接她的一组人马握手。

艾克森特斯写道，「第一夫人…刚抵达海地，将参与（摩依士）国丧准备工作」，并张贴几张玛婷在数名维安人员护卫下步下飞机的照片。

摩依士的国丧仪式订于23日在海地北部历史古城海地角（Cap-Haitien）举行。摩依士遇刺后，海地已危险地步向混乱。

美联社报导，玛婷本周稍早在迈阿密医院推文表示，她无法相信丈夫「没有留下遗言」就走了，「这种痛永难抹灭」。

53岁的摩依士是被多由哥伦比亚佣兵组成的突袭小组暗杀，但这场肆无忌惮的攻击行动有许多细节依然成谜。

玛婷归国前一天，乔塞德曾矢言为摩依士遇害一事伸张正义。

国家警察局长查尔斯（Leon Charles）昨天在记者会上表示，海地当局「正在和专门从事司法调查的国际机构合作，例如美国联邦调查局（FBI）、国际刑警组织（Interpol）等，他们正在现场分析所有迹证…要追查这场暗杀行动的主谋。」（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP