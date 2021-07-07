海地总统摩依士遇刺丧命 邻国封闭边界

广告 继续浏览后续

（法新社太子港7日电） 台湾友邦海地的总统摩依士（Jovenel Moise）今天凌晨在自宅遇刺身亡，总统夫人玛婷（Martine Moise）也受了伤。海地邻国多明尼加宣布关闭陆地边界，美国大使馆也关闭。

海地临时总理乔塞德（Claude Joseph）宣布，53岁的摩依士今天凌晨在私宅遭操英语和西班牙语的外国人开枪行刺，伤重不治。

乔塞德说，现在由他接管国家，呼吁民众保持冷静，并坚称军警会确保民众安全。

邻国多明尼加共和国则表示，将关闭与海地在伊斯班尼奥拉岛（Hispaniola）的边界。多明尼加总统阿比纳德（Luis Abinader）今天一早召开紧急会议讨论海地情势，但尚未发布声明。

美国大使馆也发布声明说，基于目前安全局势，使馆今天将关闭。

海地首都太子港（Port-au-Prince）的街头今天一早大致空荡荡，但其中一区传出有人洗劫商家。乔塞德说，当局已对总统府国家宫（National Palace）和贝松市（Petionville）高级社区部署警力，也将加派警力到其他区域。

海地原定2018年举行国会选举，但在发生摩依士任期何时结束等争执后，选举遭到延期。之后摩依士一直靠行政命令统治海地。

除了政坛危机，近几个月海地掳人勒赎案件也暴增，这种现象进一步反映出武装帮派在这个加勒比海国家的影响力日增。而海地同时还面临长期贫困和天灾频传等问题。

摩依士生前面临大量民众强烈反对，认为他并非合法在位，并指控他在面对多重危机时缺乏作为。摩依士在位4年换过多位总理，就任仅3个月的乔塞德原定本周就会被撤换。

除了总统、国会与地方选举，海地原定9月还将举办已因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情两度延期的修宪公投。摩依士支持的宪法改革案旨在强化行政力量，但反对派和许多公民社会组织普遍反对。

批评者也主张，由于海地国内情势普遍不安全，不可能举办投票作业。

联合国安全理事会（UN Security Council）、美国与欧洲都曾呼吁海地，于2021年年底前举行自由且透明的国会和总统选举。

© 2021 AFP