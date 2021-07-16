海地总统摩依士遇刺 丧礼23日举行

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（法新社太子港16日电） 海地官员今天表示，遇刺总统摩依士的国葬仪式订于23日在海地北部历史古城海地角（Cap-Haitien）举行。遗孀玛婷预料将返国参加丈夫丧礼。

摩依士（Jovenel Moise）7日凌晨在自宅中遇刺中弹身亡，玛婷（Martine Moise）当时也受了重伤，目前在美国接受治疗。

代理总理乔塞德（Claude Joseph）在记者会上表示：「在总统遇刺时受了伤、目前人在（美国）迈阿密（Miami）住院的第一夫人，将回国参加遇刺丈夫的丧礼。」

53岁的摩依士是遭一群主要由哥伦比亚佣兵组成的暗杀小队给杀害，但许多细节依然成谜。

哥伦比亚正自行调查整起攻击案。警政署长瓦尔加斯（Jorge Vargas）表示，下杀人指令给其中两名哥国佣兵的人，是海地前司法部官员巴迪欧（Joseph FelixBadio）。

瓦尔加斯说，这群突击队员最初被告知的任务是活捉总统。哥国退役军人卡帕铎（Duberney Capador）、李维拉（German Rivera）被找来安排佣兵入境海地事宜，据称目的是提供维安服务。

瓦尔加斯表示，巴迪欧与两人第一次会面时告诉他们，他还不知道逮人的可能日期，到了行动前3天，「巴迪欧就告诉卡帕铎与里维拉，他们得杀死海地总统」。

巴迪欧曾任职于海地司法部反贪腐部门，连同反对党参议员约瑟夫（John Joel Joseph）等人都被海地警方通缉。通缉海报上并称两人持有武装且很危险。

© 2021 AFP