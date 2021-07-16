海地总统遇刺 哥国警方怀疑部分佣兵被骗参与暗杀

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（法新社波哥大15日电） 哥伦比亚警方今天暗示，多名因涉嫌暗杀海地总统摩依士（Jovenel Moise）而被捕的哥伦比亚嫌犯，可能被骗参与这场他们以为是要抓人的行动，只有少数人知道任务的真正目的。

哥伦比亚情报探员正与海地有关当局合作，调查本月7日摩依士遇刺案，至少26名哥伦比亚人涉案。

摩依士当天在海地首都太子港（Port-au-Prince）的私邸遭枪杀，第一夫人玛婷（Martine Moise）也身受重伤。

哥伦比亚警政署长瓦尔加斯（Jorge Vargas）表示，多名落网的哥伦比亚嫌犯宣称，最初的想法是「计划逮捕总统（摩依士），将他交出去…给美国缉毒局（DEA）」。

瓦尔加斯说，这个突击小组分两队，其中一队有7人，对摩依士宅邸发动攻势，但「所谓的逮捕并未发生，而是总统被杀了」；另一队则提供支援。

赶来救援的海地武装部队击毙3名哥伦比亚人，并逮捕另外18名涉案嫌疑人。

瓦尔加斯暗示，许多哥伦比亚嫌犯可能被骗参与这场他们以为是要抓人的行动，只有少数人知道任务的真正目的。

他指出，退伍军人卡帕多尔（Duberney Capador）遭击毙，李维拉（German Rivera）则遭逮捕，这两人是负责人，曾对其他哥伦比亚同伙说这场任务是「逮捕行动」。

瓦尔加斯表示，卡帕多尔和李维拉5月曾到多明尼加共和国，然后跨境进入海地并各自与10多人联络。

这些佣兵是透过总部设在美国迈阿密、名为CTU的委内瑞拉安保公司招募。

调查人员尚未确定这个突击小组的其他成员是否曾被告知此次任务的真正目的。

哥伦比亚总统杜克（Ivan Duque）告诉La FM电台：「有一大批（哥伦比亚）人被带到那里执行所谓的保护任务，但组织内有一小群人显然已知详情，晓得这将是一场犯罪行动。」

海地警方今天表示，已逮捕摩依士的卫队司令和他的3名护卫小组成员，他们都在这场袭击中毫发无损。

警方表示，这场阴谋是在多明尼加策划。

海地警方起初逮捕两名涉案的海地裔美国人，分别是文森（Joseph Vincent）和索拉吉斯（James Solages），后来又逮捕第3名海地裔美国人萨农（Christian Emmanuel Sanon）。

住佛州的萨农与索拉吉斯疑似曾在多明尼加首都和前海地反对派参议员约瑟夫（Joel John Joseph）见面。约瑟夫现被警方通缉。

© 2021 AFP