海地总统遇刺 警缉凶击毙4佣兵逮2人

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（法新社太子港7日电） 海地总统摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡，警方今天表示，4名「佣兵」已遭击毙，另2人落网，但没有公布犯嫌身分，或说明他们开枪行刺的动机。

国家警察局长查尔斯（Leon Charles）在电视上说：「击毙4名佣兵，拦截两人，被挟持为人质的3名员警也已获救。」他说，摩依士夫妇遇刺后，警方随即展开缉捕行动。

负责通讯事务的国务秘书艾克森特斯（Frantz Exantus）稍早推文指出：「涉嫌暗杀（摩依士）的人于今晚快6时前，在佩勒林（Pelerin）遭国家警察（National Police）拦截。」

不到24小时前，摩依士在首都太子港的寓所遇刺身亡，第一夫人玛婷（Martine Moise）也身受重伤。临时总理乔塞德（Claude Joseph）接管国家，并于数小时后宣布全国戒严。

联合国安全理事会明天中午将召开紧急会议，讨论海地情势。

摩依士遇刺事件引发国际谴责，太子港机场关闭，但目击者表示，太子港街头平静，当局也未增派安全部队巡逻。

暗杀事件发生在凌晨1时左右，乔塞德稍早在全国演说中表示，摩依士是遭一群说英语和西班牙语的外国人暗杀。

海地驻美大使艾德蒙（Bocchit Edmond）稍早则告诉记者，杀害摩依士的杀手是「职业」佣兵，装扮成美国缉毒局（DEA）干员，可能已离开海地。他说：「我们有影像，我们认为那些人是佣兵。」

© 2021 AFP