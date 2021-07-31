海地总统遗孀刺杀重伤后首受访 考虑康复后参选总统

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（法新社华盛顿30日电） 海地总统摩依士（Jovenel Moise）7日遇刺身亡，重伤的遗孀玛婷（Martine Moise）在事发后首度受访，尽管声音透出大难不死的恐惧，她表示认真考虑康复后要选总统。

歹徒最后在摩依士的寓所找到他们要的东西，并在离开前匆匆查看玛婷是否存活。

根据「纽约时报」（New York Times）今天公布的访问内容，玛婷说：「当他们离开的时候，以为我已经死了。」

最后她活了下来，被紧急送往美国治疗。她受访时身边有保镳、外交官与家属陪同。

玛婷感到纳闷，原本在寓所负责维安的30至50人在哪里，他们之中没有任何一个人殉职、甚至受伤。

海地警方逮捕了摩依士的维安团队主管，以及约20名哥伦比亚佣兵，当局声称这起暗杀行动是一群海地人联合外国势力所谋划。

玛婷告诉纽时，当听到枪声时，他们夫妻正在熟睡。

摩依士随即呼唤维安团队求援，但很快地歹徒就在卧室开枪。玛婷的手和手肘都中弹。

当玛婷躺在地上血流不止时，她的丈夫也在同一个房间内已经断气，或者即将断气，她觉得自己快要窒息了，因为她的嘴里满是鲜血。

这些杀手只用西班牙语交谈，海地当地语言是克里奥尔语（Creole）和法语，他们发动攻击时还透过手机和某人通话。

玛婷说，她不知道歹徒带走什么，但该物品是从摩依士放置文件的书架上取走。

玛婷说，她要让歹徒知道她并不害怕，并且认真考虑一旦康复会参选总统。

她说：「我希望能将犯案的人绳之以法，否则他们会杀害每一个上任的总统。他们已经干过一次，就一定还会有下次。」

© 2021 AFP