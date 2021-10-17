海地情势动荡 武装帮派日益猖獗绑架传教士

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（法新社海地太子港17日电） 17名美国基督教传教士和家属在海地遭帮派分子绑架，民间团体今天呼吁立即放人。海地情势动荡之际，当地犯案累累的武装帮派日益猖獗。

法新社报导，位于太子港（Port-au-Prince）的人权分析及研究中心（Center for Analysis and Research in Human Rights）主任季恩（Gedeon Jean）表示：「我们呼吁释放被绑架的受害者，无论他们是美国公民或其他国籍。」

海地安全部门的消息来源告诉法新社，被绑的受害者中包括儿童，据说还有一名加拿大人，他们造访在太子港以东30公里的孤儿院于返程途中被绑架，当中若干人是来自俄亥俄州的宣教团体，他们首次到访这个位于加勒比海的国家就遇险。

消息来源指出，据说绑架他们的是武装帮派400 Mawozo，数月来出没于太子港及多明尼加边境之间，绑票又行抢。

400 Mawozo还曾在他们把持的交通要道挟持数辆车，甚至劫持满载受害者的巴士，绑架当地人与外籍人士强索赎金，金额通常是海地民众年收入的好几倍。

季恩表示，在首都太子港及各省城市附近，「警方已无法与武装帮派抗衡，他们的组织日益壮大而且控制越来越多的区域」。

恶名昭彰的400 Mawozo在海地犯下的绑架案，累计今年前3个月超过600件，去年同期则是231件，骤增的程度令人咋舌。

而这个宣教团16日清晨被绑地点就是在400 Mawozo霸占的交通要道，除了美国籍公民，还有为数不详的海地民众也被胁持。

美国国务院并未透露详情，一名发言人仅表示：「美国公民在海外的福祉与安全是国务院的首要之务，我们已注意到相关报导，目前为止没有进一步的消息可提供。」（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP