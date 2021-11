(法新社太子港11日电) 加勒比海国家海地正深陷帮派暴力、燃料短缺、政治不稳定等窘境。美国驻海地大使馆今天发布声明,建议美国公民「现在就透过商业途径离开海地」。

美国大使馆表示,「有鉴于(海地)目前的安全情势和基础设施的挑战」,美国公民「应审慎考量前往或待在海地的风险」。

海地人民本已苦于天灾与数个月的政治动荡,近几周又面临更多困境,因为不受限制的帮派分子掐住燃料供应管道,同时切断水电供给。

美国大使馆表示,燃料普遍短缺可能影响紧急情况下的必需服务,包括难以前往银行、转帐、获得紧急医疗照护、使用网路和电信,公共与私人交通选项也会受限。

根据总部位于太子港(Port-au-Prince)的人权分析及研究中心(Center for Analysis and Research in Human Rights),海地帮派为获取赎金,今年至今已绑架超过780人。

© 2021 AFP