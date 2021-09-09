海地执意改革 公布新宪法草案

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（法新社太子港8日电） 海地政府今天公布新的宪法草案，并再度提出宪法改革的想法。自前总统摩依士（Jovenel Moise）于今年7月被暗杀身亡后，海地就一直深陷危机。

海地总理亨利（Ariel Henry）说：「新宪法不会是解决我们所有问题的万灵丹。但如果我们想办法就这种更平衡、有效率的组织治理方式达成共识，这将是攸关我国未来其他协议的起点。」

摩依士于7月7日在自宅遭暗杀后，海地正试图从乱局中恢复，但对于这个贫穷且灾难连连的国家现在该如何运作，当地政界和百姓意见两极。

暗杀事件过后，新政府在亨利领导下组成，希望尽快举行大选，但反对党认为应先让过渡政府执政两年。

海地原应于2018年举行国会选举，但因故延期至今。除了国会选举和总统大选之外，政府还希望推动摩依士生前就着手的宪法改革。

新宪章有意削弱国会，强化总统权力；还将废除总理一职，新设副总统职位。

此一安排的用意是让海地避免过去经常陷入的僵局，直至目前，每次组成新政府，总理的政策大纲都须国会批准，议员之间的辩论却总是没完没了。

力挺新宪法的人说，这项改革能让政府官员、内阁部长和卸任总统更有可能在普通法院受审，有助于对抗贪腐的沉�z。

目前，审判这些官员的程序是由国会下议院提出控诉、上议院审理，但很少采用。

新宪起草委员会的律师尚恩（Mona Jean）表示：「豁免权不等于有罪不罚。政府公职不能变成非法致富的来源。」

亨利并未说明他认为新宪法应如何表决。摩依士曾提议公民投票，选务机关原本定在今年11月7日举行，但这个想法颇具争议，批评者认为这与现行宪法有所捍格。

海地人民于1986年推翻当时的独裁总统杜华利（Jean-Claude Duvalier），隔年宪法制定完成，禁止「任何以修宪为目的，透过公民投票向人民谘询的做法」。

© 2021 AFP