海地新总理亨利上任 矢言改善治安并举办大选

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（法新社太子港20日电） 海地总统摩依士遇袭身亡两周后，新任总理亨利今天宣誓就职，矢言改善国家败坏的治安，并举办延宕已久的大选。

法新社报导，亨利（Ariel Henry）受命出任新政府领导人，试图稳定摩依士（Jovenel Moise）7日清晨在私人宅邸中遇刺后，海地濒于崩乱的局势。

亨利是摩依士遇刺前两天指派的总理人选。太子港当局能否依国际社会和海地民众要求的如期举行大选，亨利今天的宣誓就任被视为是关键一步。

摩依士遭武装分子遇刺身亡后，临时总理乔塞德（Claude Joseph）宣布全国戒严，由他来接管国家，在这个充斥暴力、极度贫困的加勒比海国家掀起一场权力斗争。

如今亨利宣誓就职出任总理，乔塞德则重拾先前的外交部长身分，权力斗争疑虑似已平息。

71岁的亨利今天告诉海地1000万人民，「我的优先要务之一是安定民心，我们将倾全力重建秩序与安全」。

「这是总统（摩依士）希望我处理的主要议题之一，因为他了解，如果我们想要成功解决他另一项关切，即筹备可信、诚实、透明、包容的选举，那么重建秩序与安全就是必要的一步。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP