海地油罐车爆炸事故增至75死

(法新社海地角15日电) 加勒比海国家海地的北部城市海地角(Cap Haitien)昨天发生油罐车翻覆爆炸事件,死亡人数已达75人,还可能持续增加。

海地长年苦于帮派暴力和政治瘫痪状态,第2大城海地角的这起事故已证实夺走75条人命;另有数十人烧伤,亟待政府提供照护。

民防部门主管钱德勒(Jerry Chandler)告诉法新社,截至今晚,仍有59人因烧伤接受治疗,其中多数相当严重。

他说,「我们正加倍努力强化当地医疗卫生基础设施」,还说已在当地体育馆开设一座临时医院,几乎已就绪。

今天一整天,死亡人数不断增加,因为许多重伤者因烧伤面积过大而不治。

海地极度缺油,当油罐车昨天清晨在街上翻覆时,许多人抢接外溢的油,未料遭火舌波及。

海地的发电量从未满足人民需求,即使在首都太子港(Port-au-Prince)较富裕的地带,国营电力公司一天最多也只能供电数小时。

全国人权捍卫网络(National Network for the Defense of Human Rights)的维权人士奥古斯特-杜塞那(Marie-Rosy Auguste Ducena)说:「我们全民都生活在极贫之中。这促使人们去抢接油罐车溢出的油,他们是想转卖燃料。」

© 2021 AFP