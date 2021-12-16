海地油罐车爆炸事故增至75死

（法新社海地角15日电） 加勒比海国家海地的北部城市海地角（Cap Haitien）昨天发生油罐车翻覆爆炸事件，死亡人数已达75人，还可能持续增加。

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海地长年苦于帮派暴力和政治瘫痪状态，第2大城海地角的这起事故已证实夺走75条人命；另有数十人烧伤，亟待政府提供照护。

民防部门主管钱德勒（Jerry Chandler）告诉法新社，截至今晚，仍有59人因烧伤接受治疗，其中多数相当严重。

他说，「我们正加倍努力强化当地医疗卫生基础设施」，还说已在当地体育馆开设一座临时医院，几乎已就绪。

今天一整天，死亡人数不断增加，因为许多重伤者因烧伤面积过大而不治。

海地极度缺油，当油罐车昨天清晨在街上翻覆时，许多人抢接外溢的油，未料遭火舌波及。

海地的发电量从未满足人民需求，即使在首都太子港（Port-au-Prince）较富裕的地带，国营电力公司一天最多也只能供电数小时。

全国人权捍卫网络（National Network for the Defense of Human Rights）的维权人士奥古斯特-杜塞那（Marie-Rosy Auguste Ducena）说：「我们全民都生活在极贫之中。这促使人们去抢接油罐车溢出的油，他们是想转卖燃料。」

© 2021 AFP