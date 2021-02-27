海地监狱暴动25死 200名囚犯仍在逃

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（法新社太子港26日电） 海地官员今天表示，首都太子港（Port-au-Prince）郊外一座监狱昨天发生暴动，造成25人死亡，死者包括1名警官，目前仍有200多名囚犯脱逃在外。

克鲁瓦德布克民事监狱（Croix-des-BouquetsCivil Prison）发生暴动，大约400名囚犯趁乱脱逃。法新社照片显示，至少3具遗体倒卧在监狱外面，而部分被抓回的囚犯则在一辆卡车后方受到武装看守。

海地通讯部长艾克森特斯（Frantz Exantus）说：「死亡的25人中，包含6名囚犯，以及负责管理监狱的巡官保罗・赫克特・约瑟夫（Paul Hector Joseph）。」

「死者当中有些是囚犯在逃亡过程中杀害的一般民众。」

艾克森特斯还说，仍有约200人脱逃，「警方正全力捉拿囚犯，有些人还戴着手铐，无法逃太远」。

其中一名死亡的囚犯是海地最有势力的帮派老大之一阿内．约瑟夫（Arnel Joseph），今天在距离监狱北方120公里处，碰上警方临检中枪身亡。

艾克森特斯说：「阿内．约瑟夫在他的机车被拦下时攻击警方，警方回击，阿内．约瑟夫因此死亡。」

© 2021 AFP