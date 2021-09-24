海地移民聚集墨西哥边界 数十名警察现身担心可能被遣返

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（法新社墨西哥阿昆纽城23日电） 在墨西哥北部与美国交界的阿昆纽城（Ciudad Acuna），最近聚集数百名海地移民；今早有数十名墨西哥警察突然出现此处，移民愈是担心可能被遣返。

法新社报导，其中一名移民紧张询问：「他们会将我们遣返吗？或是把我们踢出此地?」数百名移民紧张等待接下来可能发生的情况。

阿昆纽城一座公园附近，有一群移民已停留一星期左右，今早约有50部警车抵达现场而拉响警报。

墨西哥移民当局先前表示，境内外国人都必须回到当初申请庇护的地方，以完成申请程序。相关文件将允许移民合法停留墨西哥境内，避免被遣返，并等待进入美国。

今天警力沿着格兰河（Rio Grande）河岸部署。这条河位于美墨交界，每天都有数以百计的海地人渡河寻求食物和供给品。

一名警官告诉法新社说，警察只受命部署此地，并未受令逮捕任何人。

目前为止，尚未有移民被逐出营地，或被禁止横渡格兰河，一些人将小孩或家当背在背上。

国家移民局（National Migration Institute）专员贾杜诺（Francisco Garduno）告诉媒体说，墨西哥政府将提供航空及陆路运输，让移民回到当初离境的国家，以继续他们的移民申请程序，或让他们安全回到母国。

© 2021 AFP