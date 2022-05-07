海地首都帮派火拼子弹漫天飞 妇孺在内75人丧命

（法新社太子港7日电） 海地首都太子港敌对帮派为抢地盘而爆发枪战已超过一周，警方无力处置。根据联合国数据，包括妇女和儿童在内，至少已有75人丧命，9000人仓皇逃离家园。

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法新社报导，当地居民杰克森说：「8天以来，子弹不停地飞，我们原本以为警察会出面。」但是警察根本不见踪影，杰克森和其他大批民众一样，除了身上衣物，什么都没带就逃离家园。

联合国今天表示，在太子港北区贫民窟爆发的帮派全面火拼至今已经夺走至少75条人命，包括妇女和儿童在内。

联合国表示，对于太子港治安急速恶化「极为担心」；「根据多个消息来源，包括妇女和儿童在内的至少75人已丧命，另有68人受伤」。

声明并说，受冲突波及的北部郊区至少有9000名居民被迫逃离家园，前往亲戚家中或教堂和学校等临时收容所避难。

几十年来，武装帮派横行在太子港最贫穷的社区，近年来，又在太子港各地和海地全国大幅扩张了地盘，导致命案和绑架案激增。

联合国对这些帮派「极端暴力」表示谴责，并说，当地消息人士记录到一些「性暴力行为，包括轮暴年仅10岁的儿童」，以及恐吓和胁迫生活在敌对势力控制地区的当地居民。

联合国儿童基金会（UNICEF）警告，帮派冲突已影响到当地儿童教育。

UNICEF今天表示：「在海地，有50万名儿童因帮派暴力而失去受教育的机会，目前太子港都会区有近1700所学校关闭。」

UNICEF驻海地代表马斯（Bruno Maes）说：「在子弹漫天飞舞的情况下，没有孩子能够上学，太危险了，而情况不该如此。」

联合国驻海地办事处也对武装帮派吸收儿童加入表示忧心。

海地政府尚未谈论最近爆发的帮派混战，首都已因此陷入被围困状态，民众无法经由太子港联外道路安全外逃。

© 2022 AFP