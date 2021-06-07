海地首都黑帮火拚 数百民众逃离家园避祸

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（法新社海地首都太子港6日电） 海地当局今天表示，在一波黑帮暴力冲突中，首都太子港数以百计民众被迫逃离家园，到附近教堂寻找庇护。

法新社报导，海地民防官员表示有562名无家可归的国内民众，当中含69名孩童和5名孕妇，已获得食物、饮水和个人卫生用品供给。

太子港西部贫民区马帝桑特（Martissant）的民众在社群媒体上贴出背景音可听出枪声大作的影片，显示有数十人打着赤脚仓惶奔逃。

非政府组织「全国人权捍卫网络」（National Human Rights Defense Network, RNDDH）的奥古斯特（Marie Rosy Auguste Ducena）表示，马帝桑特区全数居民都无法返家，被迫往公共场所找庇护。

此一地区尽管距离总统府只有数百公尺远，但警察很少到此巡逻，目前当地大部分已被武装帮派分子所据，帮派间常为争夺地盘恶斗。

由于一条主要高速公路经过此地，暴力已延伸到海地南部地区，问题益发棘手。

联合国驻海地人道事务协调专员马奇斯（Bruno Marquis）对此一情势表达高度关切，呼吁加强安全措施、维持畅通管道，让人道救援可就近帮助这些因暴力而流离失所的民众。

海地官方没发布伤亡人数，但联合国的声明里却提到「死不少人」。

海地司法部今天推文表示，已正式责成全国警方扫荡犯罪帮派，让马帝桑特及全国各地居民不再受威胁。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP