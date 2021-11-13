海地黑帮停火缓解燃料短缺危机 要求总理下台

（法新社太子港12日电） 海地陷入燃料短缺数周之后，控制境内最大石油供应库的黑帮首领今天宣布停火数日，以让医院、学校与店家储存燃料，同时也呼吁总理亨利下台。

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黑帮首领谢里齐耶（Jimmy Cherizier）在上传于社群媒体的影片中说：「自今天起，油罐车可以不必在恐惧之下添加燃料了。」

谢里齐耶宣布将停火到11月18日，但他要求警方移走部署在帮派控制地区的装甲车辆，并要求总理亨利（Ariel Henry）辞职。

谢里齐耶说：「如果亨利不辞职，问题会持续存在，我们将取消停火协议，这将是反亨利战争的最后一环。」 最近几个月，海地势力庞大且拥有重型武器的犯罪帮派加强对首都太子港的掌控，控制通往海地3大石油供应设施的道路。海地黑帮劫持约12辆燃料油罐车，要求高额赎金才会释放司机。

自上个月起，海地的电信网络与媒体机构因为缺乏供发电机运作的燃料，在没有电力供应下大幅缩减运作。能源危机也冲击海地为数不多的医院。

海地陷入混乱，美国与加拿大建议公民开始计划撤离海地。加拿大今天也说，将撤出大使馆的非必要人员。

© 2021 AFP