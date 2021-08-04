海外志工自掏腰包仍连声值得 东奥无名英雄

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（法新社东京4日电） 为了来一趟东京担任奥运志工，来自香港的黄赞和太太邱嵘砸下大把银子，光机票、晚餐和返港后防疫旅馆费用，就花了约5000美元。

受到防疫规定影响，本届奥运拒绝大部分来自海外的志工，只有具备专业的人士才能获选志工，例如曾勇夺大英国协运动会（Commonwealth）击剑金牌的黄赞。

因为要遵守严格的防疫泡泡规定，黄赞夫妻俩只能待在饭店和击剑场馆，黄赞负责热身区，邱嵘则担任连络协调人员。

55岁的黄赞告诉法新社：「有些击剑选手和教练赛前非常紧张，我知道他们的感觉，所以我会试着帮他们放松。」

黄赞是香港剑击学校（Hong Kong Fencing School ）校长，本届奥运男子钝剑个人赛金牌张家朗（Edgar Cheung Ka-long）就是这所学校出身，青少年时期就在此接受训练。虽然黄赞这次没能亲眼目睹张家朗夺金，为了当志工还得放下工作1个月，他却觉得了无遗憾。

「我真的很享受在这里的时光。即使他们给我放一天假，我也没休，比赛9天，我就工作9天。」

数百名海外志工想前来参与东奥赛事，但3月间主办单位宣布禁止海外观众观赛，大部分志工也被拒于门外，因此热衷曲棍球的丹伯里（Bruce Danbury）觉得自己能来到东京，真的「非常幸运、非常光荣」。

他说：「这是一趟非常昂贵的假期，但不是坐在沙滩上那种，而是一天工作15小时的假期。」

英国志工史塔维利（Miranda Staveley）也把专业带来奥运，马术比赛的马儿可能中暑时，她完全知道该怎么处理。

平常在资讯业工作的史塔维利表示：「因为我是马痴，轻轻松松就能融入其中。」

32岁的她曾担任伦敦与里约奥运的马术志工裁判，但本届奥运多了防疫的不确定性，加上东奥去年因疫情延期，她差点无法来到东京。

「我原本没计画要来，因为坦白讲，我根本没想到会办。」

但她说，能来到东京，在重要时刻帮上忙、和其他的专业人士相遇、训练日本志工，这一趟「绝对来得值得」。

© 2021 AFP