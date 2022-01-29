海底管线漏油 泰国滨海餐旅业者叹生计受创

（法新社泰国罗勇29日电） 泰国东海岸水域发生海底管线漏油事件，海滩遭受污染，当地餐旅业者今天表示，对于已受疫情严重影响的饭店和餐厅而言，这恐怕是「致命的一击」。

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法新社报导，泰国湾25日晚间开始漏油，位置在罗勇府（Rayong）外海约20公里处，估计至少漏出60公吨原油，泰国海军和污染专家正在紧急清理中。

身穿黄色塑胶防护衣的除污人员，今天下午在湄蓝篷海滩（Mae Ram Phueng Beach）清理昨夜冲上岸的油污。

漏油的海底管线隶属于Star Petroleum Refining Public Company Limited，该公司表示，正尝试用拦油网来尽量减少漂流上岸的油污。

一架监控飞机正观察海面上的漏油情形，当地媒体报导，昨天拍到的卫星影像显示，污染范围达47平方公里。

泰国海洋科学家佟恩（Thon Thamrongnawasawat）表示，由于风力增强，预期未来几天油污还是会冲上岸。

对陷入困境的度假胜地以及湄蓝篷海滩一带仰仗观光客的商家而言，漏油污染和泳客减少恐严重影响他们的生计。

在当地经营度假村的高恩（Korn Thongpiijit）说：「由于疫情和经济低迷，原本顾客就已减少，如今又发生漏油，无异是致命的一击。」

附近海鲜餐厅的老板蓬恩（Bhorn）表示，店内大部分野生海鲜是由当地渔民捕捉，现在顾客纷纷来电，表示担心情况。

她告诉法新社：「自从COVID-19疫情爆发后，我们的收入就减少了50%以上。」

© 2022 AFP