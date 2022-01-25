海德堡大学枪案1死3伤 18岁学生行凶动机不明

（法新社海德堡24日电） 德国西南部海德堡大学（Heidelberg University）今天发生枪击案，1名18岁学生闯入课堂行凶，射杀1名年轻女子并射伤3人后逃离现场，饮弹自尽。

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法新社报导，目前不清楚凶嫌犯案动机，但警方表示，初步迹象显示，凶嫌先前患有精神问题。

事发地点在海德堡大学诺恩海姆费尔德（Neuenheimer Feld）校园，警方发言人告诉记者，凶嫌当时闯入课堂后四处「疯狂」扫射，造成4人「重伤」，其中1人送医后不治死亡。

大学校长艾特尔（Bernhard Eitel）表示，枪案发生在生科系的有机化学课堂上，凶嫌自己也有修这堂课。

曼罕（Mannheim）警察局长柯尔玛（Siegfried Kollmar）在记者会说，调查人员得知，凶嫌犯案前曾透过通讯软体WhatsApp传警告讯息给父亲，说「大家现在必须受到惩罚」，同时希望自己海葬。

柯尔玛表示，凶嫌持「长枪」闯入，朝人群开多枪时，有30人在课堂上。他说，警方在中午12时24分收到课堂内发出的报案电话后，派员在10分钟内抵达现场，结果在案发现场外发现凶嫌遗体。

此案震惊风景如画的海德堡，也让许多学生心理留下阴影。海德堡大学成立于1386年，是德国历史最悠久的大学。 总理萧兹（Olaf Scholz）对此事表示哀悼之意。他在柏林的记者会说：「听到这样的消息令我心碎，我的心与伤亡者和他们的亲人、当然也与海德堡大学的学生同在。」

© 2022 AFP