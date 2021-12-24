海洋奥德赛号游轮也爆疫情 55人检测阳性反应

（法新社迈阿密23日综合外电报导）皇家加勒比国际游轮公司（Royal Caribbean International）表示，旗下游轮「海洋奥德赛号」上检测出55人呈COVID-19阳性反应，这艘船18日从美国东南部佛罗里达州出航。

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皇家加勒比昨晚表示，「海洋奥德赛号」（Odyssey of the Seas）染疫的55人，包括乘客和船上工作人员，尽管船上95%的人都已施打了COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

基于审慎考量，这艘船并未停靠加勒比海岛屿古拉索（Curacao）和阿鲁巴（Aruba），继续在海上待到26日返回佛州劳德岱堡（Fort Lauderdale）。古拉索与阿鲁巴是游轮8天行程中最后的两站。

「今日美国报」（USA Today）报导，海洋奥德赛号搭载3587名乘客及1599名工作人员。

船公司表示，这55名确诊者都接种了COVID-19疫苗，有的无症状，有的症状轻微。与他们近距离接触者在隔离24小时后进行检测。

这是不到一周之内第2起皇家加勒比游轮爆发疫情事件。

公司旗下「海洋交响号」（Symphony of the Seas）经7天加勒比海行程，18日返回迈阿密港时发现有48人染疫。

在2020年疫情爆发最初几个月，有数艘客轮发生染疫事件，导致游轮活动停摆逾一年。（译者：纪锦玲）

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