海洋热浪威胁大堡礁 联合国评估是否列濒危名单

（法新社墨尔本21日电） 澳洲环保团体「气候委员会」今天发表报告说，澳洲附近海域面临更频繁及更严重的海洋热浪，威胁世界遗产大堡礁。联合国小组展开监测，评估大堡礁是否列入「濒危」名单。

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气候委员会（Climate Council）在报告中表示，随着澳洲东北海岸的海面温度已比平均水温高出摄氏2至4度，大堡礁在过去6年中发生3次白化后，正面临再一次大规模白化的风险。

气候委员会表示，如果气候变迁继续不减弱，大堡礁从2044年后可能每年都会面临白化事件。

这项报告今天发布时，联合国教科文组织（UNESCO）专家将开始对澳洲展开为期10天的访问，与科学家、监管机构、决策者、当地社区和原住民领袖会面，评估澳洲政府的「大堡礁2050年长期永续发展计画」。

联合国教科文组织在声明中说，这个团队的主要目标是评估大堡礁2050计画是否能「解决气候变迁和其他因素对大堡礁构成的威胁，并确定加快行动的途径」。

专家的报告预计将在5月初发布，并向在6月底举行会议的联合国教科文组织世界遗产委员会（World Heritage Committee）建议，是否将大堡礁列为「濒危」清单。

在强力游说下，澳洲化解了2015年和2021年让大堡礁列入「濒危」名单的尴尬场面。二氧化碳排放被认为是全球暖化的主因，但澳洲保守派政府拒绝提高2030年减排目标。

© 2022 AFP