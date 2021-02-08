海盗超级杯退酋长夺冠 布雷迪压马霍姆斯获MVP

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（法新社佛罗里达州坦帕7日电） 布雷迪今天力压马霍姆斯，率海盗在超级杯击败酋长夺冠，并第5次获选超级杯MVP。

职业美式足球联盟NFL传奇四分卫布雷迪（Tom Brady）领军的坦帕湾海盗（Tampa Bay Buccaneers）今天在主场以31比9击败四分卫新星马霍姆斯（Patrick Mahomes）率领的堪萨斯酋长（Kansas City Chiefs），拿下超级杯（Super Bowl）冠军，这是史上第一次有球队能在主场夺冠。

布雷迪今天比赛中29次传球有21次成功，传球码数201码，有3次传球达阵，传球者评分（passer rating）125.8分是超级杯史上最佳纪录，个人也第5次获选超级杯最有价值球员（MVP）。

这场被比喻为前、后期NFL史上最佳球员（GOAT）「世代对决」的史诗一役，海盗守死25岁的马霍姆斯，让酋长整场比赛只靠3次射门拿下9分，43岁的布雷迪则是展现老将价值，称职地组织起海盗的进攻。

客场的酋长在这场比赛靠射门率先得分，但本季改批海盗战袍的布雷迪两度传球给他在新英格兰爱国者时期的队友葛隆柯斯基（Rob Gronkowski）达阵，让球队逆转战局，并助上季也在爱国者的布朗（Antonio Brown）于上半场尾声时达阵，海盗因此在半场结束时以21比6领先，奠下胜利的基础，最终以31比9顺利称王。

布雷迪先前在新英格兰爱国者的20个球季中，9度率队闯进超级杯、6次成功夺冠，并4度拿下超级杯MVP、3次获选年度MVP。

转战海盗的第1年，布雷迪就率队夺得队史第2冠，自己也拿下生涯第7冠，赛后表示以海盗队友为荣，并说「我们会回来的」。

NFL史上获得最多超级杯冠军的球队，是爱国者与匹兹堡钢人，两队不过分别获得6座NFL超级杯冠军，布雷迪的成就可见一斑。

© 2021 AFP