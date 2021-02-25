消失170多年 罕见黑眉雅（眉鸟）再度现踪印尼雨林

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（法新社雅加达25日电） 长久以来被视为已灭绝的黑眉雅（眉鸟）（black-browed babbler），最后一次被人目睹是170多年前在印尼婆罗洲的雨林；如今这种鸟竟再度被人发现，令保育专家大感惊喜。

约手掌大小的黑眉雅（眉鸟）拥有棕色和灰色羽毛，史上只有一次文字记载纪录，科学家约于1848 年纪录过这种鸟类；当时演化论大师达尔文（Charles Darwin）的名着「物种起源」（On the Origin of Species）甚至尚未出版。此后人们试图找到黑眉雅（眉鸟）的所有努力全都失败。

不过，保育组织「全球野生动物保育」（Global Wildlife Conservation）表示，2名印尼男子去年底在婆罗洲（Borneo）见到一只没见过的鸟，成功将它捕获后拍下照片，再野放回森林。

当鸟类学家发现这种鸟不但没灭绝，还活得很好，都震惊不已。

根据今天发表在鸟类期刊「亚洲鸟瞰」（BirdingASIA）的一篇论文，主笔艾克巴（Panji Gusti Akbar）写道：「这有点像『尤里卡』（Eureka，表达重大发现的感叹词）时刻。这种鸟常被称为『印尼鸟类学的最大谜团』，想到它未灭绝且仍生活在这些低地雨林，令人难以置信。」

外界对于黑眉雅（眉鸟）几乎一无所知。根据论文的说法，这种鸟「消失」的时间，比任何其他亚洲鸟类还久。

保育专家指出，目前全球有150多种鸟类过去10年未证实被人见过，因而视为已「失踪」。

「全球野生动物保育」的物种保育高级主任朗恩（Barney Long）表示：「这次的发现非常棒，带给我们很大的希望，让我们相信还可能找到好几十年甚至更久以来科学家都找不到的其他物种。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP