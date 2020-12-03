消弭暴力犯罪菲律宾囚犯除刺青 成效专家质疑

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（法新社马尼拉3日电） 关押在菲律宾大牢的众囚使用简陋拼凑器材，替满布刺青的同伙涂掉帮派印记，盼此举可消弭监狱暴力犯罪，除刺青虽令人痛彻心扉，但抱持怀疑态度的专家说，这是治标不治本。

菲律宾最大、位于首都马尼拉（Manial）的新比利毕监狱（New Bilibid Prison），原本设计的收容上限约6000人，如今却关押着超过2万8000名囚犯，里面大多数的受刑人都有加入帮派。

袒胸戴着可丢弃口罩的罪犯，坐在会客室里的白色塑胶椅，其他的狱友在他们身上的帮派纹身，涂抹厚厚的黑色十字架。

5个非专业的刺青师傅使用充公的器材，涂掉可能是他们原创的纹身，耳旁传来一阵像是牙医操作钻牙机的吵杂声。

因谋杀而被判刑化名马克（Marik）的受刑人除掉背上刺青后说：「以往当他们开干，你得替你的帮派成员出头，不过都成为过去了，现在就是情同手足，我们都是兄弟。」

另有受刑人表示，由于除掉帮派印记的刺青，监狱的情况「的确大有改善」。

菲律宾矫正局（Bureau of Corrections）发言人查克莱格（Gabriel Chaclag）坚持自今年10月起推动这项除刺青计画，他表示：「当罪犯加入某个团伙或帮派，他们会有安全感，但另一方面，若你加入了搞破坏的帮派，你也将变成他们敌对帮派的眼中钉。」

不过心理学家雷戴斯马（Lex Ledesma）表示，消弭帮派结构要做的事情很多，岂止是涂掉刺青而已。

他说，帮派填补了政府无法满足的监狱里基本需求匮乏的空虚，而且帮派也给与多年来没有家人与亲友来探监的罪犯所需要的社交支持。

雷戴斯马提醒，除非情况改善，否则帮派的现象会持续存在，并说：「一旦你成了罪犯，这就好像你现在成了一个半兽人，好像你不再是个完整的人。」（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2020 AFP