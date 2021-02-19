消息人士：欧盟将加倍捐款供COVAX运用

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（法新社布鲁塞尔19日电） 一名欧洲联盟消息人士透露，欧盟将于今天召开的7大工业国集团（G7）会议中宣布加倍捐款，供COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）之用，总额达10亿欧元（约新台币337亿元）。

消息人士说，欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）和欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）准备宣布，欧盟将从预算中拨出更多资金，并承诺追加1亿欧元用来支援非洲对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

虽然欧盟各国替民众施打疫苗的行动开展比起美国、英国、以色列等相对缓慢，欧盟仍致力在开发中国家推动疫苗接种。

根据英国「金融时报」（Financial Times）昨天刊登的报导，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）受访时提议，西方国家应把各自疫苗存货的3%到5%拨给非洲。

在各界指责富裕国家争相囤积疫苗之际，全球强国正试图加强支持较贫穷的国家，例如美国总统拜登（Joe Biden）也准备在G7视讯会议中，承诺提供40亿美元资金给COVAX机制。

COVAX机制是全球性计画，旨在采购并分配新型冠状病毒疫苗，在每个国家至少供最弱势的20%群体施打，让穷国赶上数十个富国接种疫苗的进度。

7大工业国集团包括美国、加拿大、英国、法国、德国、义大利及日本。

© 2021 AFP