消息人士：法国检方调查黎巴嫩央行总裁私人财产

广告 继续浏览后续

(法新社巴黎6日电) 消息人士今天告诉法新社,法国已开始调查黎巴嫩中央银行总裁沙拉梅的私人财产。此前沙拉梅已遭瑞士调查数个月,因他疑似涉及重大洗钱案和盗用黎巴嫩央行款项。

熟悉调查程序和司法界的消息人士说,巴黎金融犯罪检察官已针对沙拉梅(Riad Salameh)可能涉及犯罪和洗钱,展开初步调查,可望查出他的财富来源。

70岁的沙拉梅曾是美林证券(Merill Lynch)银行家,1993年起担任黎巴嫩央行总裁,表现曾获政商领袖赞扬。但现任看守政府总理狄亚布(Hassan Diab)多次指控沙拉梅须为黎巴嫩镑崩盘负责。

黎巴嫩民众也怀疑沙拉梅与其他高官在2019年抗争期间把钱汇到国外,一般人却不得这么做。黎巴嫩经济自当时起深陷危机,世界银行(World Bank)更形容,这是19世纪以来全球最严重的经济危机之一。

沙拉梅与权势在握的哈里里家族(Hariri)关系紧密。他在法国也持有多处房地产,可能曾透过法国汇钱。

法国「世界报」(Le Monde)报导,瑞士「即刻问责」(Accountability Now)基金会提出的诉讼,是促使法国检方投入调查的原因之一。

被经济危机重创的储户所组成的黎巴嫩诈欺与犯罪行径被害人互助团体(Collective of Victims of Fraudulent and Criminal Practices in Lebanon),另与反金融犯罪组织Sherpa提出诉讼。

代表Sherpa与互助团体的律师布尔敦(William Bourdon)和李法佛(Amelie Lefebvre)说,法国此举象徵欧洲普遍开始进行一场大调查。

© 2021 AFP