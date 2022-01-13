涉供奥运选手禁药 治疗师违反美禁药法遭起诉

（法新社纽约12日电） 美国德州治疗师里拉因提供运动禁药给奥运选手使用，今天成为美国第一个依据反运动禁药法被起诉的涉案者；里拉提供禁药对象包括在东京奥运被停权的奈及利亚女子短跑选手奥哈巴雷。

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美国司法部官员表示，居住在德州艾尔帕索（El Paso）、现年41岁的「自然疗法」治疗师里拉（Eric Lira）涉嫌「为贪腐目的」，提供禁药给两名东京奥运选手。

法新社报导，这是美国2020年实施「罗臣科夫法案」（Rodchenkov Act）以来首桩起诉案。美国当局依据此法得以起诉共谋国际运动禁药诈欺案的涉嫌人。

美国这项反运动禁药法案以俄罗斯吹哨者罗臣科夫（Grigory Rodchenkov）为名；罗臣科夫为俄国反禁药实验室前负责人，于2014年揭发俄运动员偷服禁药丑闻。

美国检察官署威廉斯（Damian Williams）表示，今天宣布起诉里拉，是对那些想玷污（奥林匹克）运动会并从中获利的人发送出强有力讯息。

起诉书指出，本案依据调查结果起诉，调查发现涉案人提供奥运选手禁药，诸如人体生长激素、红血球生成素（erythropoietin，EPO）等。

调查人员说，里拉从中南美洲取得贴上错误标签的人体生长激素、红血球生成素及其他处方药，将这些药带入美国，供运动员使用。

虽未指名道姓，起诉书明确详述居住在佛州的奈及利亚籍短跑女将奥哈巴雷（Blessing Okagbare），据信是曾使用拉里提供禁药的运动员之一。

奥哈巴雷在去年东京奥运女子100公尺短跑分组赛中以11秒05晋级，随后药检中验出人体生长激素，遭禁止参加女子100公尺赛跑准决赛。（译者：纪锦玲）

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