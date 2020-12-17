涉共谋查理周刊恐攻 13被告判4年至无期不等徒刑

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（法新社巴黎16日电） 2015年发生在法国讽刺周刊「查理周刊」（Charlie Hebdo）总部和犹太超市的恐攻案十几名被告判决今天出炉，巴黎法院以协助伊斯兰主义枪手为由，判处4年至无期不等徒刑。

生还者和罹难者家属今天在庭上静静聆听宣判，在经历勾起恐怖回忆、充满创伤的审判后，他们肯定这项判决是正义及言论自由的胜利。

目前全天候受警方保护的查理周刊总编苏里瑟奥（Laurent "Riss" Sourisseau）今天也出庭聆听由地方法官组成的5人小组所做判决。

查理周刊律师马尔卡（Richard Malka）表示：「很痛苦、撕心裂肺，这是我们哀悼过程的一个阶段，必要且无可避免。」

塞德．果艾齐（Said Kouachi）、柴瑞夫．果艾齐（Cherif Kouachi）兄弟档2015年1月7 日攻进查理周刊位于巴黎的办公室，乱枪扫射造成12人丧命。

第3名攻击者柯利巴里（Amedy Coulibaly）在巴黎近郊一座犹太超市杀害一名女警和4名犹太人质，随后也在与警方爆发的枪战中遭击毙。

3名攻击者在开枪滥杀无辜后数日内均遭安全部队击毙，法国调查官转而聚焦在他们的共犯身上，包括供应武器的人。

主嫌波拉（Ali Riza Polat）因知悉友人柯利巴里计划参与攻击事件，遭以共谋罪判刑30年，不过他立刻表示将上诉。

另外年龄从29岁到68岁不等的10名男性被告均现身法庭，10人都有前科纪录，但未曾因犯下恐怖主义相关罪行遭定罪。他们以一系列罪名被判有罪。

巴黎法庭共宣布13项判决，包括缺席审判的2名被告布梅迪恩（Hayat Boumeddiene）及贝尔侯辛（Mohamed Belhoucine）。布梅迪恩是枪手柯利巴里的同伙，遭判30年徒刑；贝尔侯辛是恶名昭彰的伊斯兰极端分子，遭判终身监禁。推测两人目前都在叙利亚，可能已经死亡。

第14名嫌疑人这次未遭判刑，因为他今年稍早已在另一起恐怖主义犯行审判上遭定罪，据信人已死亡。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP