涉嫌替委国总统洗钱 商人遭引渡回美预计18日出庭

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（法新社华盛顿16日电） 美国司法部证实，一名被控替委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府洗钱的哥伦比亚商人，今天已从西非大西洋岛国维德角引渡至美国。

哥伦比亚商人沙柏（Alex Saab）也同时拥有委国国籍和委国外交人员护照。他2019年在美国佛罗里达州迈阿密涉嫌洗钱遭到起诉，2020年在飞机降落维德角加油时被捕。

美国司法部发声明表示，沙柏预计18日在佛州出庭。

沙柏和他生意伙伴普利杜（Alvaro Pulido）遭美指控利用他们主导的网络从委国粮食进口与分配计画中谋取暴利。

两人涉嫌将3.5亿美元资金挪出委国，转进他们控制的美国等多国户头。若被定罪，他们面临最高20年有期徒刑。

委国反对派形容沙柏是挂名负责人，专替马杜洛民粹社会主义政府干些见不得人的勾当。

哥伦比亚总统杜克（Ivan Duque）在社群网站推特（Twitter）发文说：「沙柏的引渡，是打击马杜洛独裁政府扶植的毒品走私、洗钱、贪腐的一大胜利。」

「哥伦比亚一向支持、也将持续支持美国调查沙柏为首的跨国犯罪网络。」（译者：蔡佳敏/核稿：严思祺）

© 2021 AFP