涉嫌转手卖个资给美军 穆斯林祈祷App遭用户提告

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（法新社巴黎23日电） 原告律师今天表示，一款穆斯林祈祷应用程式（App）的法国用户，控告这款App的公司不法销售资料，最终流到美军手中，危害他人生命安全。

媒体报导指控，号称在全世界拥有9500万用户的「穆斯林专业版App」（Muslim Pro app），将用户资料与一些美军相关公司分享。这款App的前订户已经提交诉状。

这起诉讼是由法国RTL电台（RTL Radio）所揭露，指控这款App的公司背信与违反资料保护法，并危害到他人生命安全，涉及共谋杀人罪。此案预定明天向法院正式提告。

Vice媒体集团上周报导，美国陆军如何透过一系列App，大量买入它们旗下全球用户的所在位置资料，其中包括「穆斯林专业版App」。此款App具有地理位置定位选项，可让用户确定祈祷时间与朝向麦加（Mecca）的方位。

Vice媒体报导，此款App的公司将这些资料卖给一家名为X-Mode的公司，后者再将资料转卖给分包商，最后流到美国陆军手中。

报导指出，美国陆军特种部队（US Special Forces）之后可使用这些资料执行海外任务，推测美军可能透过这些资料，以无人机袭击恐怖主义嫌犯，进行法外处决。

在前述报导披露的隔天，「穆斯林专业版App」表示，正结束和其他公司的资料分享，并说已展开内部调查。

这款App的公司是由一名居住在新加坡的法国公民所设立。

© 2020 AFP