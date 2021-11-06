涉对示威群众施暴 马克宏前护卫判刑3年免入监

（法新社巴黎5日电） 法国媒体于2018年揭露，总统马克宏当时的贴身护卫班纳拉在一场反资本主义示威中殴打抗议民众，被视为重大丑闻。班纳拉今天被判处3年徒刑、缓刑2年，其余一年配戴电子手环。

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班纳拉（Alexandre Benalla）还因伪造文书及违法持有枪械而被定罪，但法庭判处3年徒刑含2年缓刑，另命令他配戴电子手环一年，因此他不会入监服刑。

法国检方9月庭审曾求处18个月缓刑，法庭今天的判决显然是加重惩罚。

马克宏（Emmanuel Macron）2017年竞选总统时，以廉正为政见主轴之一。当媒体透过影片，揭露班纳拉在2018年巴黎劳动节游行中殴打一名青年并扼住一名女性的颈部后，马克宏便要班纳拉走人。

班纳拉现年30岁，他当时仅获准在休假日以旁观者身分参与游行，他却在现场戴上警用头盔。

这起「班纳拉门」（Benallagate）事件其后演变为马克宏任期内第一场重大考验。外界指责法国总统府未把班纳拉交给警方，涉嫌隐匿，直到事发后2个月「世界报」（Le Monde）公布影片才着手处理。

班纳拉受审时否认所有控诉，自称是基于「反射动作」想帮助警方逮捕不受控的示威群众。

班纳拉于2016年开始担任马克宏贴身护卫，马克宏当选总统后，他也被擢升为高阶安全官，在很多照片中都可以看到他在马克宏身边扮演亲信和得力助手的角色。

丑闻被揭发后，班纳拉还承认他与马克宏出行时携带手枪。然而依照规定，他只获准在马克宏的政党总部内持枪。在总部办公室，大家都昵称班纳拉为「蓝波」（Rambo）。

马克宏的一名前高阶竞选干部说，班纳拉「能非常有效率解决所有实务问题。他思虑周密，可说是我们的瑞士刀」。

调查员另发现，班纳拉一直使用外交护照前往非洲和以色列，想在当地发展顾问事业。他还因使用假文件来申请其中一本护照，而被判有罪。

审判长宣判时说，班纳拉似乎以为自己正在或曾经替马克宏工作，就「无所不能」且一切行为可以逃过惩罚。「这是背叛你被任命的职位赋予的信任。」（译者：曾依璇/核稿：张正芊）

© 2021 AFP