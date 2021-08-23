涉屠杀抗议民众遭诉 玻利维亚前总统狱中自杀未遂

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（法新社拉巴斯22日电） 玻利维亚检察官针对2019年抗议民众丧命一事以「屠杀」罪名起诉54岁前总统艾尼兹（Jeanine Anez）后，艾尼兹企图在狱中轻生，官员今天称她目前情况「稳定」。

艾尼兹的女儿黎贝拉（Carolina Ribera）说，母亲由于长期监禁引发「严重忧郁」，企图结束自己的生命。

典狱长林皮亚斯（Juan Carlos Limpias）向媒体表示：「我们可以肯定地说，她的健康情况稳定。此刻她在狱中与家人在起，家人将会是协助她改善心理状态的重要因素。」

玻利维亚官员曾宣布艾尼兹试图伤害自己，内政部长卡斯蒂约（Eduardo del Castillo）宣称她昨天早上手臂「刮伤」，目前状况稳定。

反对派谴责政府对待艾尼兹的方式，呼吁当局将她释放；中间派前总统梅沙（Carlos Mesa）表示，官方对艾尼兹伤势的解释「不痛不痒」，诉求终结她的「政治监禁」。

艾尼兹的家属一再要求政府将她转往医院治疗高血压和其他病症。

玻利维亚2019年10月举行总统大选，前总统莫拉莱斯（Evo Morales）不合宪地4度当选，引发长达3周的反政府暴力抗议浪潮，莫拉莱斯同年11月宣布下台并逃往海外，由保守派的艾尼兹接任总统。

针对艾尼兹的起诉涉及2019年11月的两起抗议事件，这两起事件共导致22人丧命。

检察总长兰西帕（Juan Lanchipa）20日表示，他已提交起诉艾尼兹的文件，这两起事件在起诉书中「暂时归类为屠杀、重伤害和轻伤害，及伤害致死」。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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