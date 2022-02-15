涉强暴13名女学生 印尼狼师遭判终身监禁

（法新社印尼万隆市15日电） 印尼一名伊斯兰寄宿学校教师近5年来性侵10余名少女，今天遭印尼法院判处终身监禁。此案也引起全国对宗教寄宿学校性侵案件的关注。

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西爪哇省万隆（Bandung）地区法院认定，36岁教师亨利（Herry Wirawan）强暴13名未成年女学生，其中8人因此怀孕。

这起案件于去年曝光，当时一名受害女学生的家人报警指控亨利强暴他们的女儿，并导致受害人怀孕。 审判期间，外界发现，受到亨利性侵的少女中，有许多来自贫困家庭，必须仰赖奖学金才能上学。

法院表示，此案受害者赔偿金将由政府负责支付。

印尼儿童保护委员会（Child Protection Commission）主席形容，今天的判决象徵「替受害者伸张正义」。 不过，一名受害者家属告诉法新社，他对于亨利没有遭判更严厉的刑罚，感到「非常失望」，他还警告，宽容的应对方式会让其他施虐者更加胆大妄为。

「我们只能靠至高无上的法官━━神来惩罚他。我们只能祈祷，因为法官没办法抚慰我们的伤害和痛苦。」

印尼境内有超过2万5000所伊斯兰寄宿学校，这些学校被称为「习经学校」（pesantren），共有近500万名学生。

万隆狼师案引起社会对校园性侵问题的关注。去年向儿童保护委员会通报的18起案件中，有14起发生在习经学校。

去年，南苏门答腊（South Sumatra）1所寄宿学校的2名教师因在1年内性侵26名男学生，而被警方逮捕；2020年，东爪哇的一名寄宿学校教师也因性侵15名女学生，遭处15年有期徒刑。

总统佐科威（Joko Widodo）上月呼吁国会通过「消除性暴力」法案，该法案旨在打击性犯罪并为受害者伸张正义，包括婚内强暴。

事实上，该法案早于2016年完成起草，此后伊斯兰团体批评它鼓励滥交，保守议员则呼吁将婚外性行为和LGBT同性恋、双性恋、跨性别（LGBT+）关系列入犯罪。

© 2022 AFP