涉藐视总统文件保存 川普打包15箱还疑用马桶冲

（法新社华盛顿10日电） 据「纽约时报」记者出书爆料和美媒报导，美国前总统川普涉嫌藐视保存总统文件法律的行径愈来愈多，也更加令人匪夷所思，例如撕毁文件、丢进马桶冲掉，或运往佛罗里达州。 川普打破许多前人遵循的总统礼仪规范，是他吸引共和党支持者的民粹步数之一。但据说现在负责保存总统纪录的国家档案局想要彻底调查川普，包括他任内撕毁白宫文件的习惯和其他事情。

广告 继续浏览后续

「华盛顿邮报」报导，国家档案局请求司法部针对川普的行为展开调查。国家档案局7日证实已从川普位于佛州的私人庄园海湖俱乐部（Mar-a-Lago）取回15箱文件，川普是在争取连任失利后，带着这些文件离开华府。

华邮今天引述匿名消息人士的说法报导，这些文件包含标示为最高机密的高度机密文件，仅少数获得必要许可的人才能阅览。

据说，被带到海湖俱乐部的白宫文件中，还有川普与北韩领导人金正恩的官方通讯内容，川普当时称之为「情书」；此外还有前总统欧巴马卸任前在椭圆形办公室留给川普的一封信。

美国新闻网站Axios报导，一本细述川普执政时期的新书宣称，白宫的马桶曾在有人试图冲掉办公室文件后堵塞。

主跑白宫线的纽时记者哈柏曼（Maggie Haberman）即将推出新书「大骗子」（Confidence Man，暂译），根据Axios独家预览的内容，哈柏曼提到「白宫官邸职员不时会发现马桶被一团印刷纸张堵住，认为总统用马桶冲掉纸张」。

© 2022 AFP