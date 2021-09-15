涉诈工会健保 纽约黑手党家族首领落网

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（法新社纽约14日电） 美国检方声称，纽约哥伦布犯罪家族成员密谋20年，渗透掌控一个建筑工会与其有利可图的员工健保计画，威胁诉诸暴力、施压劳工。哥伦布家族犯罪首领与数名成员今天落网。

这起诉讼是在纽约东区联邦地区法院提出，指控哥伦布家族（Colombo）10名成员犯下多项罪行，包括勒索与洗钱等。

联邦调查局（FBI）官员德里斯科（Michael Driscoll）在声明中说：「纽约犯罪家族中的底层依旧活跃。」

检方说，共有14人遭到起诉，包括87岁号称是哥伦布家族老板的鲁索（Andrew "Mush" Russo）、他的83岁二把手卡斯特拉佐（Benjamin Castellazzo）与顾问迪马特奥（Ralph DiMatteo），他们各自面临最高20年徒刑。

鲁索与卡斯特拉佐是在今天落网，今天稍晚将透过线上程序在布鲁克林法院被传讯。检方表示，迪马特奥依旧在逃。

他们遭控渗透并控制一个工会，包括将黑手伸入工会的健康保险基金。 哥伦布家族是纽约义大利黑手党五大家族之一，另4个是吉诺维斯家族（Genovese）、卢切斯家族（Lucchese）、甘比诺家族（Gambino）与柏纳诺家族（Bonanno）。

© 2021 AFP