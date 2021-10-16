涉误导737MAX认证遭起诉 前试飞员称己代罪羔羊

广告 继续浏览后续

（中央社纽约15日法新电）前波音试飞员佛克纳（Mark Forkner）涉于737 MAX型客机适航认证期间误导航空监管机关遭起诉。他今天喊冤称不应拿他为两起惨重失事祭旗。

佛克纳的律师发表声明说：「这场悲剧应找出真相而非代罪羔羊。」佛克纳领导737 MAX客机飞行技术团队当初代表波音公司（Boeing）应对美国联邦航空总署（FAA）。

司法部昨天以欺诈罪起诉现年49岁的佛克纳，指控他在737 MAX认证期间误导航空监管机关。这也是两起空难以来的首宗司法起诉案件。

佛克纳透过律师葛耶格（David Gerger）发表声明说：「如果政府将此案提交审判，真相将会是佛克纳并未造就这场悲剧，他没有说谎，也不应受到控罪。」

爱女死于2019年衣航空难的妇人米勒罗（Nadia Millero）说：「佛克纳只是替死鬼，他和波音公司都得为MAX飞机失事负责。」

她说：「检方可以、也应该找到其他该对飞机失事负责的人。在737 MAX空难中失去家人的每个家庭都有相同感受：波音公司的高层和董事会都该去坐牢。」（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP