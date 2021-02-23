涉走私毒品 墨毒枭古兹曼妻子美国遭逮捕

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（法新社华盛顿22日电） 美国司法部表示，有关当局今天在华盛顿外的杜勒斯国际机场（Dulles International Airport）逮捕墨西哥毒枭「矮子」古兹曼的妻子柯罗奈尔。

美国司法部表示，31岁的柯罗奈尔（Emma Coronel Aispuro）面临一项密谋走私古柯硷、甲基安非他命、海洛因与大麻至美的罪名。

柯罗奈尔的丈夫「矮子」古兹曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）是墨西哥最恶名昭彰的贩毒集团「西纳罗亚集团」（Sinaloa Cartel）首脑，他2017年被引渡到美国，2019年7月遭判无期徒刑。

根据美国司法部，柯罗奈尔不仅参与贩毒集团活动，据称也涉及协助两起古兹曼墨西哥逃狱计谋，包括古兹曼2015年成功脱逃的那一次。

事前没有人知道美国当局有意逮捕柯罗奈尔。

柯罗奈尔拥有美国与墨西哥双重国籍，替古兹曼生下一对双胞胎，古兹曼于纽约接受审判的3个月期间，她几乎每一天都出庭。

尽管不断有消息直指她涉及参与古兹曼事业与逃狱行动，有关当局还是让她自由进出。

柯罗奈尔在审判结束后说：「我只能说，我问心无愧。我虽不完美，但我觉得我是个好人，从未蓄意伤害任何人。」

她预计明天透过视讯在华盛顿联邦地区法院出庭。

© 2021 AFP