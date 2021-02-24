涉闷死非裔男员警获不起诉 纽约州检察长：失望

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（法新社纽约23日电） 美国纽约州非裔男子普鲁德（Daniel Prude）去年遭警方逮捕后窒息死亡，大陪审团拒绝起诉任何员警，对此州检察长詹乐霞今天无奈表示，现行刑事司法制度核心败坏，亟需改革。

41岁的普鲁德去年3月在纽约州北部罗彻斯特市（Rochester）遭警方逮捕，事发影片9月公诸于世。

根据画面，警察抵达时，普鲁德手无寸铁，精神病发作的他全身赤裸在大街上。

警方迅速逮捕普鲁德并将他上铐，且因普鲁德自称感染新型冠状病毒，警方便将「防吐头套」套在他头上，接着一名员警用双手把普鲁德的头部强压在地，普鲁德最后不省人事。41岁的普鲁德此后便陷入昏迷，一周后宣告不治。

整起事件引发民众对罗彻斯特市警方发动一连串示威，包括呼吁时任该市警察局长、同为非裔的辛格泰瑞（La'Ron Singletary）下台负责。

验尸报告认定普鲁德的死属杀人案，是「身体受约束引发窒息并发症所致」。

普鲁德之死令人想起去年春天同样命丧警察之手的其他非裔美国人，包括佛洛伊德（George Floyd）和泰勒（Breonna Taylor），这类事件在美国和全球各地掀起数以百计起针对种族歧视和警察暴力的抗议行动。

纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）解释大陪审团已做出定夺时，表示自己「深感失望」。

詹乐霞说：「我们企求的结果与大陪审团今天交给我们的结果不同。我们必须尊重这样的结果。」

她指出：「刑事司法制度亟需改革。」

「现行制度太常让员警不必要地使用致命武力且无需承担后果，是一套核心败坏的制度。」（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP