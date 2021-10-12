淘汰头号种子光芒 红袜杀进美联冠军赛

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（法新社波士顿11日电） 美国职棒大联盟MLB红袜的赫南德兹今天在9下挥出再见高飞牺牲打，帮助球队6比5赢球，淘汰美联头号种子光芒，成功杀进美联冠军赛。

在美联5战3胜制季后赛首轮以2胜1败「听牌」的波士顿红袜，今天在主场迎战坦帕湾光芒。

此役，红袜在3下率先展开攻势，德佛斯（Rafael Devers）的3分炮让球队先驰得点，维杜格（Alex Verdugo）、马蒂内兹（J.D. Martinez）又接连敲出带有打点的安打，红袜单局灌进5分，取得5比0领先。

光芒5上追回1分，6上靠佛朗哥（Wander Franco）的两分炮将比分缩小到2分差距，凯麦尔（Kevin Kiermaier）、阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）8上各自敲出带有打点的安打，让光芒扳平战局。

两队8局打完以5比5僵持，9上光芒没有得分，9下红袜首名打者瓦兹盖斯（Christian Vazquez）安打上垒后，靠着队友牺牲触击上到二垒。萧奥（Travis Shaw）随后挥出安打，红袜在1出局时攻占一、三垒，下一棒的赫南德兹（Enrique Hernandez）适时击出左外野方向高飞牺牲打，让红袜1分之差惊险收下胜利。

红袜今天赢球，以3胜1败在系列赛胜出，接下来将争夺美联冠军及世界大赛门票。红袜在美联冠军赛的对手，将是休士顿太空人、芝加哥白袜系列赛的胜方。太空人、白袜系列赛第4战因为大雨关系延期，目前太空人以2胜1败握有「听牌」优势。

红袜这次打进美联冠军赛，是他们2018年拿下队史第9座世界大赛冠军后的第一次。

© 2021 AFP